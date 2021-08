Alkohol- und Drogenfahrt in Grevenbroich : 23-Jähriger kracht mit Auto gegen Hauswand und flüchtet

Hemmerden Samstagnacht kam es in Hemmerden zu einem Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nicht einmal einen Führerschein konnte der Unfallverursacher vorzeigen.

Am Samstag, 14. August, gegen 23.30 Uhr meldeten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in Hemmerden. Ein Auto mit polnischem Kennzeichen sei mit mehreren Personen besetzt gegen eine Hauswand an der Pfannenstraße gefahren und dann in Richtung Kirchplatz fort.