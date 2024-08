Freizeit in Grevenbroich 210 Kinder beim Ferienzirkus in Grevenbroich

Zurzeit betreut die Jugendkunstschule rund 70 kleine Artisten beim Erlernen verschiedener Kunststücke. Dabei können die Kinder aus zehn bis 14 verschiedenen Disziplinen, die zum Start der Woche vorgestellt wurden, zwei auswählen. Von Akrobatik über Figuren auf großen Kugeln, Leitern oder dem Trapez bis hin zu spektakulären Fakir-Übungen mit Nagelbrettern und Feuer können die Kinder echte Zirkus-Tricks lernen. „Es ist alles dabei, was auch in einem richtigen Zirkus angeboten wird“, sagt der Schulleiter. Natürlich erhalten die Teilnehmer auch Hilfestellungen von den Betreuern, aber: Viele Dinge, die die kleinen Artisten zu Beginn noch nicht alleine konnten, werden sie am Ende der Woche selbstständig machen. So zum Beispiel das Anzünden des Feuers und das Tragen der Fackel in die Manege.