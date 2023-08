Vorbereitungen für Spezialtransporte Windrad-Schwertransporte rollen durch Grevenbroich

Schwere Stahlplatten wurden per Lkw-Kran auf die Ränder der B 59-Ausfahrt Frimmersdorf gehievt, die Mittelleitplanken sind demontiert. Am Mittwochmorgen, 23. August, war die Ausfahrt auf der ehemaligen A 540 in Richtung Köln gesperrt, Autofahrer fragten sich, was da vor sich geht. Schweres kündigt sich an: Ab kommender Woche werden insgesamt 21 Schwertransporte durch den Süden des Grevenbroicher Stadtgebiets rollen. Ihr Ziel: der Windpark Vanikum in Rommerskirchen. „Transportiert werden zwei Windrad-Stahltürme in Segmenten sowie Rotorblätter“, erläutert Eric Grossmann vom Unternehmen SLT mit Sitz im Ostseebad Kühlungsborn. Der Schwerlasttransportservice organisiert die Transporte von den Genehmigungen bis zur Vorbereitung der Strecke, fährt aber nicht selbst. Bis zu 80 Meter lang werden die Gespanne mit Zugmaschine und vielachsigem Anhänger sein. Allein die Rotorblätter bringen es auf eine Länge von rund 74 Metern.