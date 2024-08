Brauchtum in Grevenbroich 21 Königspaare ziehen am Schützenfest-Sonntag durch die Innenstadt

In normalen Jahren sind sonntags etwa 1500 Schützen und Musiker auf den Beinen, am 1. September werden es einige mehr sein. Und weil das so ist, musste Oberst Stefan Sürth den Marschweg ein wenig ändern. Damit sich der Schützen-Lindwurm bei seiner „Bahnhofsrunde“ nicht in den eigenen Schwanz beißt, wird das Regiment ab dem alten Finanzamt einen Schlenker über die Stadtparkinsel einlegen, über die „Elsener Mühle“ ziehen, um in Höhe des ehemaligen Restaurants „Zur Traube“ wieder auf die Bahnstraße zu treffen.