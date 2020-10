Einsatz in Grevenbroich : 21-Jährige bei Autounfall leicht verletzt

Einsatz in Grevenbroich

Die 21-Jährige wurde zur Versorgung ihrer Wunden in eine Krankenhausambulanz gebracht.

Unfall auf der Lindenstraße: Dabei wurde laut Polizeibericht eine 21-Jährige leicht verletzt. Sie hatte ihr Fahrzeug wenden wollen, was der dahinter fahrende 32-Jährige zu spät erkannte und mit seinem Auto auffuhr. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16:20 Uhr. Die 21-Jährige wurde zur Versorgung ihrer Wunden in eine Krankenhausambulanz gebracht. Die Lindenstraße musste durch die Polizei zeitweilig für die Unfallaufnahme gesperrt werden.