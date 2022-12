Was ansteht in Grevenbroich 2023 wird das Jahr der großen Projekte

Die Liste mit Projekten, die 2022 in die Wege geleitet wurden, ist lang. 2023 könnten viele abgeschlossen werden. So will die Stadt kräftig investieren, wenn es um Bildung und Kinderbetreuung geht. Für gleich drei neue Kindertagesstätten soll im neuen Jahr der Bau beginnen. Ein herausragendes Projekt: der Umbau des früheren Elektromarktes in der Coens-Galerie zu einer Kostenpflichtiger Inhalt Kita – mit Spielplatz auf dem heutigen Parkdeck. Auch am Ortseingang von Neuenhausen soll eine neue Tagesstätte entstehen. Hier schlägt die Stadt gleich „zwei Fliegen mit einer Klappe“: Denn neben einer neuen Kita wird auch ein Supermarkt dort entstehen, mit dem Neuenhausen künftig deutlich besser in Sachen Nahversorgung aufgestellt sein soll. Es handelt sich um den Discounter Norma, dessen Fertigstellung für den November geplant ist.