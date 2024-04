Feuer in BBZ-Sporthalle Grevenbroich Rhein-Kreis lobt 2000 Euro Belohnung für Ergreifung von Brandstifter aus

Neun Tage nach dem Brand in der Dreifach-Sporthalle am Berufsbildungszentrum in Grevenbroich ist der Rhein-Kreis Neuss am Freitag einen besonderen Schritt gegangen: Er hat eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Brandstifter führen. Am Morgen nach dem Feuer in der Sporthalle hatten Kreis und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben, dass das Feuer den Ermittlungserkenntnissen nach absichtlich gelegt wurde. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei ermittelt seither wegen Brandstiftung.