Bruderschaft feiert Bezirksjungschützentag 200 Jungschützen zu Gast in Hülchrath

Der gestrige Sonntag hatte mit einem Festgottesdienst begonnen. Danach schloss sich ein Umzug an, bei dem zum ersten Mal in diesem Jahr wieder schützenfestliche Klänge in Hülchrath zu hören waren. Nach der Parade vor den Würdenträgern des Bezirks zogen die Schützen zum Kirmesplatz, wo die Wettbewerbe begannen. Den Jungschützentag sieht Josephs auch als eine Unterstützung seiner eigenen Arbeit für den Nachwuchs in der Bruderschaft. Erst vor kurzem hatten die Hülchrather nicht nur zwei Frauen aufgenommen, sondern auch die Edelknaben umbenannt. „Sie heißen jetzt Edelkinder“, sagt Josephs. Er wünscht sich, dass möglichst viele Mädchen und Jungen später einmal den Weg in die Bruderschaft finden. Den Kleinen solle schon jetzt vermittelt werden, was Heimat und Tradition bedeuten.