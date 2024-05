20 Jahre Notdienstpraxis am „Elisabeth“ Grevenbroich war Vorreiter der Portalpraxis

Der Name Peter Stöcker ist unmittelbar mit dieser Praxis verbunden. Der Mediziner aus Wevelinghoven gilt als Initiator dieser Einrichtung, in der er von Anfang an als ärztlicher Koordinator wirkt. An seiner Seite: Heike Rosenstengel (46), die ebenfalls seit 2004 als sogenannte Erstkraft dort im Einsatz ist. An die Anfänge der Notdienstpraxis, die sich zunächst an der Peripherie der alten Rettungswache an der Parkstraße befand, erinnert sich Stöcker (73) noch genau: „Wir haben damals gegen den erbitterten Widerstand eines Teils der niedergelassenen Ärzte gekämpft. Heute wissen sie, dass die Notdienstpraxis mit mehr Lebensqualität verbunden ist.“