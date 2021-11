Drogen- und Alkohgolfahrt in Grevenbroich : 20-Jähriger baut mit gestohlenem Auto Unfall

Drogen- und Alkohgolfahrt in Grevenbroich

Grevenbroich Mehrmals fuhr ein 20-Jähriger am Montagmorgen einer Grevenbroicherin mit dem Auto auf - wie sich am Ende herausstellte, handelte es sich nicht um sein Fahrzeug. Doch damit nicht genug.

Eine 35 Jahre alte Frau aus Grevenbroich fuhr am Montagmorgen, 8. November, gegen 7.15 Uhr mit ihrem Seat die Landstraße 142 in Richtung Neuss. An der Kreuzung "Jägerhof" musste die Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten, als ihr zweimal ein weißer VW Caddy leicht von hinten auffuhr.