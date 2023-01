Unglück bei Grevenbroich Absturz eines Testflugzeugs war Sensation vor 110 Jahren

Grevenbroich · Vor 110 Jahren stürzte der Flugpionier Paul Senge mit einem Flugzeug am Gut Leonhard ab. Er war mit einem spektakulären Auftrag in Richtung Viersen unterwegs. Das Wrack seiner Maschine zog die Menschenmassen an. Davon zeugen historische Fotos.

09.01.2023, 04:50 Uhr

Viele Schaulustige ließen sich vom Fotografen vor dem Wrack des beim Gut St. Leonhard abgestürzten Testflugzeugs ablichten. Foto: Sammlung Jürgen Larisch

Von Wiljo Piel