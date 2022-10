Ausbau in Grevenbroich : Bushaltestellen sollen bis 2025 barrierefrei werden

Grevenbroich Die Stadt möchte alle Stationen barrierefrei machen. Der Rat hat zugestimmt. Welche Arbeiten ausgeführt werden sollen und was der Zeitplan vorsieht.

Wird das Fördergeld bewilligt, sollen die ersten 60 Haltestellen 2023 und jeweils weitere 62 in den darauffolgenden beiden Jahren so umgebaut werden, dass sie auch Menschen mit Geh- und Sehbehinderungen ohne Probleme nutzen können – und Menschen, die beispielsweise mit einem Kinderwagen unterwegs sind. Bislang sind gerade einmal elf Bushaltestellen in Grevenbroich barrierefrei, zum Beispiel die an der Kaplan-Hahn-Straße oder die am Aldi-Markt an der Kreuzung Hammerwerk/Bergheimer Straße. Andere wichtige Haltepunkte im Stadtgebiet sind bislang nicht umgerüstet worden, auch nicht die große Haltestelle am Grevenbroicher Rathaus, die als besonders stark frequentiert gilt.