Zuwachs von knapp zwölf Prozent Grevenbroicher installieren 165 neue Fotovoltaik-Anlagen

Doch das Vergleichsportal hat noch mehr Zahlen bekannt gegeben. Gemessen an der Zahl der Fotovoltaikanlagen pro 1000 Einwohner schneidet Grevenbroich im Ranking nicht ganz so gut ab. Die Schlossstadt landet hier auf Platz 1419 von 2050 – und gemessen an der installierten Leistung auf Platz 401. Die Zahlen könnten in den kommenden Monaten durch neue Sonnenenergie-Projekte in Grevenbroich „gepusht“ werden. Zu nennen wären da etwa die Vorhaben der „Bürgerenergie Hemmerden“. Und auch die Stadtverwaltung will mehr öffentliche Gebäude mit Solaranlagen ausstatten.