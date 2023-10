Erstmals in der Innenstadt in Grevenbroich 1600 Oktoberfest-Fans feiern im Festzelt auf dem Kirmesplatz

Als die ersten Besucher gegen 18 Uhr eingelassen wurden, war die Schlange der Wartenden schon sehr lang. Was auffiel: Die Besucherinnen und Besucher strahlten fast alle, als sie das Zelt betraten. Es herrschte allerbeste Stimmung. Und es gab kaum einen Besucher, der sich nicht bemüht hatte, im Kleiderschrank das herauszusuchen, das man mit einem Oktoberfest in Verbindung bringt. Wobei sich die Frauen mehr Mühe gegeben hatten als die Männer, die oft schon ein rotweiß kariertes Hemd als ausreichende bayrische Folklore gewertet hatten. Den Frauen in ihren tollen Dirndlkleidern merkte man an, dass sie sich in diesem Look unheimlich wohlfühlten. Männer waren nicht immer so souverän, wie folgender Dialog beweist: „Mein Stulpen sind runtergerutscht“, beklagte er. Ihre Antwort: „Dann zieh“ sie wieder hoch.“