Schützenfest in Elfgen-Belmen : 160 Schützen feiern mit viel Musik

Bei sonnigem Wetter konnten am Sonntag Nachmittag der Festzug und die Parade abgehalten werden. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Elfgen-Belmen In Elfgen-Belmen endet am Montag das letzte Schützenfest 2022 in der Stadt. Bei bestem Wetter konnten die Schützen am Wochenende mit ihrem Königspaar Thomas und Jessika Paschke feiern.

Von Rudolf Barnholt

In Elfgen-Belmen geht am Montag das letzte Schützenfest in Grevenbroich für dieses Jahr zu Ende. Es begann am Freitag mit dem Krönungsball und klingt am Montag Abend mit dem Klompenball aus. Die 13 Züge mit insgesamt rund 160 Schützen feierten bei allerbestem Herbstwetter und guter Stimmung. Zwei Jahre hatten sie Pandemie-bedingt auf ihr Fest verzichten müssen.

Am Freitag stand ein feierlicher Machtwechsel an: Das alte Königspaar Ulrich Boxbücher und Nicole Bongartz wurde abgekrönt. Aus dem Kronprinzenpaar Thomas und Jessika Paschke wurde das neue Königspaar. Alles lief sehr harmonisch ab, aber Vizepräsident Helmut Thelen hätte sich noch mehr Zeltbesucher gewünscht. Am Samstag fand die Gefallenenehrung mit großem Zapfenstreich statt und anschließender Kranzniederlegung statt.

In diesem Jahr feiert das Tambourkorps „Heimattreue“ Elfgen sein 100-jähriges Bestehen. Zugleich ist es der Königszug: Schützenkönig Thomas Paschke ist dort Hornist. Angefangen hatte der 45-Jährige als Trommler. Da Thomas und Jessika Paschke in Laach wohnen, haben sie die Residenz am Belmener Weg errichtet, dort wohnt der Vater des Königs, Franz Paschke.

Musik wurde diesmal besonders groß geschrieben. Am Samstag sorgte neben der Coverband „FarbTon“ die Kölner Schlagersängerin Sonia Liebing für Stimmung im Zelt. Die 33-Jährige heizte ihren Fans so richtig ein, mit eigenen Schlagern und auch mit Songs anderer Interpreten. Die Bretter auf der Bühne vibrierten, als das begeisterte Publikum laut „Hölle, Hölle, Hölle“ mitsang.„Ihr seid ein bisschen durchgeknallt, aber das liebe ich ja“, attestierte die Sängerin ihrem Publikum.

Am Sonntag stand der Festzug mit Parade auf dem Programm. Beim Festball legte DJ Norbert auf. Für eine Showeinlage war die Bundesschützenkapelle Neuss engagiert worden. Am Montag beginnt um 17 Uhr der Klompenzug mit Parade am Denkmal. Ab 18 Uhr wird beim Klompenball die Band „FarbTon“ für Stimmung sorgen. Bislang ist es zwar immer noch gut gegangen, aber erst am Montag wird sich herausstellen, ob es einen neuen Kronprinzen geben wird. Das Besondere in Elfgen-Belmen ist, dass sich Interessenten einfach melden müssen. Gibt es mehrere Kandidaten, wird der Kronprinz ausgelost.