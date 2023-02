Großeinsatz der Feuerwehr in Elsen 16 Menschen aus brennendem Haus gerettet

Update | Elsen · Großeinsatz in Elsen: Im frühen Abend ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „In der Herrschaft“ ausgebrochen. 16 Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden drei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aktuell scheint das Feuer unter Kontrolle zu sein.

13.02.2023, 20:44 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Elsen ist am Montag Abend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Der Brand war gegen 19.15 Uhr ausgebrochen. Zeugen hatten zu dieser Zeit ein explosionsartiges Geräusch gehört. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen vom Erdgeschoss bereits auf die oberen Etagen ausgebreitet. Unter dem Stichwort „Massenanfall an Verletzten“ wurden mehrere Rettungsfahrzeuge nach Elsen alarmiert. Mit etlichen Strahlrohren bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. Da das Treppenhaus zerstört wurde, kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Zurzeit wird das große Fachwerkhaus nach Brandnestern untersucht. Immer noch dringt Rauch aus dem Gebäude. Es wird ein Einsatz bis in die späten Abendstunden erwartet. Auch die Kriminalpolizei ist vor Ort. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest.

(wilp/cka)