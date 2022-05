Kampfmittelräumdienst im Einsatz : 15 Kilo schwere Phosphor-Granate auf Baugrundstück

Polizei und Kampfmittelräumdienst rückten am Donnerstag zur Grevenbroicher Straße aus. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wevelinghoven Bei Bauarbeiten am Intersnack-Lager an der Grevenbroicher Straße ist am Donnerstag eine Phosphor-Granate entdeckt worden. Das Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg konnte gegen Mittag von Experten entschärft werden.

Wie Rathaussprecherin Claudia Leppert berichtet, wurde der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) am Vormittag über den Fund verständigt. „Die Kollegen waren sofort in Alarmbereitschaft, informierten umgehend die Polizei sowie den Kampfmittelräumdienst“, schildert Leppert. Ein OSD-Mitarbeiter sei zum Fundort geschickt worden, um sich einen Überblick zu verschaffen und die Lage weiter einzuschätzen.

Bei dem Kampfmittelfund handelte es sich um eine 15 Kilogramm schwere Phosphor-Granate, etwa 60 Zentimeter lang und mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern.

„Um die Mittagszeit war der Kampfmittelräumdienst bereits vor Ort. Die Granate wurde in Gewahrsam genommen, die Gefahr gebannt“, sagt Leppert. Die relativ geringe Größe des Kampfmittels habe keinen Anlass geben, das angrenzende Gewerbegebiet abzusperren oder gar zu evakuieren. Eine Gefahr für die Bevölkerung sei nicht von der Granate ausgegangen.

(NGZ)