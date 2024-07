Sommerferien in Grevenbroich Die Stadtranderholung als Stütze für Familien

Seit Jahren wachsen die Zahlen der Neurather Stadtranderholung kontinuierlich: Waren vor zehn Jahren 100 Teilnehmer noch rekordverdächtig, sind heute Bewerbungen unter dem dreistelligen Wert kaum noch vorstellbar. Der Anmeldeprozess beginnt meist sechs bis sieben Wochen vor dem Start der Ferienfreizeit. „Nach 48 Stunden waren schon mehr als die Hälfte der Plätze gebucht“, sagt Sebastian Draxl, Betreuer bei der Stadtranderholung. Aktuell nehmen insgesamt 127 Kinder und Jugendliche an dem Programm teil, die von 25 ehrenamtlichen Betreuern bespaßt werden. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren jeglicher Herkunft und Heimat und ist dabei so beliebt, dass sogar Kinder aus Dortmund für die Teilnahme eine Woche bei ihren Großeltern in Grevenbroich verbringen. Die meisten Kinder und Jugendliche kommen aber aus dem Süden der Stadt.