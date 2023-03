Politiker planen in Grevenbroich 12,2 Hektar für Industrie zwischen Kraftwerk und Gewächshäusern

In der Sitzung des Planungsausschusses (18.30 Uhr, Bernardussaal) geht es um die Änderung des Flächennutzungsplans. Ein keilförmiger Abschnitt soll aus dem Plan herausgenommen werden (Land, das die Eigentümer nicht verkaufen wollen). Für eine industrielle Nutzung könnte stattdessen der RWE-Parkplatz am Kreisverkehr (Zufahrt zum Blesdückerweg/Gewächshauspark) weichen. „Wir würden dann in einer der nächsten Planungsausschusssitzungen auch in die Änderung des Bebauungsplans einsteigen“, sagt Florian Herpel. Ziel ist, für diese Fläche Planungsrecht zu schaffen. Eine Zufahrt zu den Industriebetrieben, die sich (die Zustimmung der Politiker vorausgesetzt) dort ansiedeln könnten, müsste über den Blesdücker Weg erfolgen – ursprünglich soll diese in Form einer Verlängerung der K 26 geplant gewesen sein, die zwischen dem alten Kraftwerk Neurath und den BoA-Blöcken verläuft. Die Straßenverlängerung lässt sich jedoch nicht realisieren.