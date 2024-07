Neue Kita eröffnet am 1. August 2024 Kita an der Wupperstraße eröffnet nächste Woche

Der neue Kindergarten an der Wupperstraße in Neuenhausen sollte am 1. August an den Start gehen, pünktlich zum Beginn des neuen Kita-Jahres. Doch die Eröffnung wird sich um einige Tage verschieben – und zwar auf Montag, 5. August. Das teilt der Betreiber, die Fröbel-Gruppe, mit. Ab der nächster Woche sollen die ersten 40 Kinder schrittweise eingewöhnt werden. Perspektivisch werden 104 Betreuungsplätze am Ortseingang angeboten.