Bürger können Mängel online melden 1000 Hinweise an Mängelmelder

Der an einer Haltestelle abgestellte Sack mit alter Kleidung ist beseitigt, das zerbrochene Glas einer Straßenlaterne an der Röntgenstraße repariert. Mehrere am Montag gemeldete umgestürzte Bäume, die Fußwege blockieren, müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Knapp 1000 Hinweise sind bislang beim Mängelmelder der Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) online (sbg-gv.de) eingegangen. Vor knapp einem Jahr war der Melder gestartet. Mehr Transparenz sowie schnellere Bearbeitung waren Ziele des Systems, das den alten Melder der Stadt ablöste. Auf einer Grevenbroich-Karte können Bürger grüne (gelöst) und gelbe (in Bearbeitung) Symbole für einzelne Mängel anklicken und erfahren, wie der Stand der Bearbeitung ist.