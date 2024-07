Neubauten am Bahnhof in Grevenbroich fast fertig 1000 Bewerber für Wohnungen im „Merkator-Carré“

Wo früher Haferflocken produziert wurden, sind in den vergangenen Monaten sieben große Wohnhäuser entstanden: Das „Merkator-Carré“ in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ist fast fertig, die Bauarbeiten gehen in den Endspurt. Bei einer Feierstunde haben die Projektverantwortlichen am Montag bekannt gegeben, dass die ersten Bewohner im September einziehen sollen. Die sieben Mehrfamilienhäuser bieten Platz für insgesamt 100 Mietwohnungen, von denen 58 öffentlich gefördert und 42 frei finanziert sind. Sie sind zwischen 45 und 110 Quadratmetern groß und richten sich je nach Größe an bis zu fünf Bewohner.