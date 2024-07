Ehrenamtliches Engagement in Grevenbroich Hundert Schmetterlinge für das Klosterdorf Langwaden

„Zuerst haben wir damit die Verkehrsinseln auf unserer Ortsdurchfahrt geschmückt“, sagt Sylvia Rohde. Doch dort blieben die Schmetterlinge nicht allzu lange – denn: „Auf der Straße herrscht ein schrecklicher Verkehr, da war uns das Risiko zu groß, dass ein Kind auf die Fahrbahn laufen könnte, um seinen Schmetterling zu besuchen“, sagt die Langwadenerin. Daraufhin wurden die Deko-Objekte an verschiedenen Orten des Dorfs verteilt – etwa auf dem Dorfplatz und am Kindergarten, aber auch in Blumenkübeln. „Das sieht sehr schön aus“, freut sich Sylvia Rohde.