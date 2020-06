Fahrradverkehr in Grevenbroich : 100-Prozent-Förderung für neue Radwege im Revier

Grevenbroich Um den Radverkehr zu verbessern, stellt der Bund zwischen 2020 und 2023 rund 125 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung. Davon könnten vor allem finanzschwache und vor dem Strukturwandel stehende Kommunen wie Grevenbroich profitieren, wie der Redaktion auf Anfrage bestätigt wurde.

Mit dem Förder-Vorhaben sollen lückenlose Radverkehrsnetze in Deutschland geschaffen werden. Das Fahrrad soll als klimafreundliches Verkehrsmittel und aktive Mobilitätsform mehr in den Fokus gerückt werden. „Das ist auch das Ziel, das wir in Grevenbroich verfolgen“, reagierte CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser jetzt auf die Mitteilung aus Düsseldorf. Es gelte nun, sich so um die Fördergelder zu bemühen. „Da wir nach wie vor klamm sind, sollte in dieser Sache schnell etwas geschehen.“ Mit Unterstützung der Abgeordneten Hermann Gröhe MdB und Heike Troles MdL will sich die Union um Zuschüsse bemühen.