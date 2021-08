Bei Grevenbroich und Mönchengladbach : 100 Klima-Demonstranten radeln mit Polizei-Eskorte über Autobahn

Grevenbroich/Mönchengladbach Die Teilnehmer der Aktion „Ohne Kerosin nach Berlin“ fahren in mehreren Etappen in die Bundeshauptstadt. Die Fahrt über die Autobahnen 540 und 61 hatten sie kurzfristig beim Verwaltungsgericht erwirkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Am Dienstagabend sind rund 100 Demonstranten auf Fahrrädern über die A 540 gefahren, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Der Autobahn-Abschnitt lag auf der Route, die die Demonstranten der Gruppe „Students for Future“ von Köln über mehrere Zwischenstationen nach Berlin führt. Ihr Motto lautet „Ohne Kerosin nach Berlin“.

Die erste Etappe führte die Teilnehmer bis zum Umsiedlungsort Erkelenz-Lützerath am Braunkohlentagebau. Eskortiert wurden sie von der Polizei – auch als es bei Mönchengladbach-Wanlo am Dienstagabend mit den Fahrrädern über die A 61 ging. Die Fahrten über die Autobahnen waren zunächst abgelehnt worden, nach einem Eilantrag hatte das Verwaltungsgericht in Köln der außergewöhnlichen Aktion am Dienstag allerdings kurzfristig stattgegeben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wenn es sich bei der Autobahn 540 bei Grevenbroich offiziell seit einigen Monaten auch um eine Bundesstraße handelt: Beschildert ist sie noch wie eine Autobahn, außerdem herrscht dort auf weiten Teilen kein Tempolimit. Deshalb war auch die Autobahnpolizei an der Sicherung der Demonstranten beteiligt. Weil die Radfahrer einen etwa 20-minütigen Stopp nahe des Aluminiumwerks einlegen mussten, kam es teils zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen – und zu einem der seltenen Staus auf und an der A 540. Gleiches galt für die Aktion am Kreuz Wanlo.

„Das war ein besonderes Gefühl über die Autobahn zu fahren“, sagte Mit-Organisator Moritz Böll nach der Fahrt über die zweistreifige Trasse. Der 25-Jährige studiert Volkswirtschaftslehre und Politik und möchte auf die Klimakrise aufmerksam machen. Dazu sangen die Teilnehmer während der Fahrt in lauten Chören, zeigten Flaggen, spielten Musik. Jenseits der Mittel-Leitplanken rauschten etwa auf der A 540 schwere Lkw an ihnen vorbei.