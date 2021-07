Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : 1:0 für den Corona-Denkkasten

Meinung Langwaden Da ihn Corona weiterhin beschäftigt, setzt Bruno Robeck seine Kolumne fort. „Ich kann es doch nicht ganz lassen“, sagt der Zisterzienser-Prior, der künftig in loser Reihenfolge seinen „Zwischenruf“ schreiben wird.

Die mehr als 64.000 Fans beim Fußball-EM-Finale Italien-England, dicht beieinander und ohne Maske, stehen symptomatisch für den brennenden Wunsch, endlich die Pandemie zu vergessen. Die leeren Zuschauerränge bei den soeben begonnenen Olympischen Spielen in Tokio zeigen, dass drastische Einschränkungen weiterhin notwendig sind. Gibt es nur diese beiden Extremreaktionen auf die anhaltende Pandemie? Und: Ist ein leeres Stadion die sinnvolle Alternative zu einem vollen Stadion? Leere Zuschauerränge ziehen die Fans förmlich magisch an. Unbesetzte Sitzplätze verursachen Frust. Die sinnvolle Alternative muss anders aussehen.

Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr geht mir unser begehbares Kunstwerk in unserem Klosterpark nicht mehr aus dem Kopf. Dieses Kunstwerk von Jörg Schröder nenne ich gerne den „Corona-Denkkasten“. Manche sehen in ihm einen abgebrannten Kleiderschrank, weil er von weitem wie ein ausgebranntes Möbelstück wirkt. Diese Assoziation passt, denn die Coronapandemie hinterlässt eine Schneise des Schreckens und der Verwüstung wie eine Feuersbrunst.

Telefonzellen und Beichtstühle wollten die Menschen nie voneinander trennen – im Gegenteil: der Rückzug in diese Räume sollte helfen, um mit den anderen und um mit Gott in Verbindung zu bleiben. Wir brauchen gerade jetzt Räume, in denen wir zur Ruhe kommen können, in denen wir neu mit uns selbst, mit den Menschen und mit Gott in Kontakt kommen können.