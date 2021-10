Insekten-Paradies am Ortsrand : Gemeinschaftswerk fördert „Käfer-Allee“ an der Landstraße

Gemeinschaftswerk fördert „Käfer-Allee“ an der Landstraße

Insekten-Paradies am Ortsrand

Gustorf Die Käfer-Allee hat weitere Unterstützer gefunden: Das Projekt am Ortsrand von Gustorf und Gindorf wird vom Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt des Rhein-Kreises Neuss gefördert. Damit wird auch ehrenamtliches Engagement gewürdigt.

Ein besonderes Projekt befindet sich am westlichen Ortsrand von Gustorf und Gindorf. Dort wurde unterhalb der Landstraße 116 auf rund anderthalb Kilometern Länge eine Käfer-Allee angelegt. Der fast durchgängige Streifen am Fuß der Böschung dient Insekten als Lebens-, Nahrungs- und Fortbewegungsraum. „Mit seiner großen Artenvielfalt ist er ein wertvolles Element in der freien Landschaft“, sagt Karsten Mankowsky, Kreisumweltdezernent und Vorstandsvorsitzender des Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt (NUN).