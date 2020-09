Ausstellung in der Galerie Dielämmer in Grevenbroich : Das gemeinsame Thema „Neuland“ vielfältig in Szene gesetzt

Das gemeinsame Thema „Neuland“ vielfältig in Szene gesetzt

Ausstellung in der Galerie Dielämmer in Grevenbroich

Helga Weidenmüller und Christoph Rehlinghaus stellen in der Grevenbroicher Galerie Dielämmer aus. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Objektkünstlerin Helga Weidenmüller und der Maler Christoph Rehlinghaus haben sich ein Thema gesucht, das für beider Arbeiten wunderbar passt.

In der Galerie Judith Dielämmer sind jetzt Bilder und Objekte von Helga Weidenmüller und Christoph Rehlinghaus zu sehen, die vor Einfallsreichtum, Experimentierfreude und tiefgründigem Humor strotzen. Der Betrachter erkennt nicht auf Anhieb, von wem jetzt welche Arbeit stammt. Aber er erkennt sofort, dass das Thema „Neuland“ auf vielfältige Weise umgesetzt wurde.

Helga Weidenmüller aus Hoisten arbeitet gerne mit Stoff. Unter der Rubrik „Bergspitzen“ ist eine weiße Stoffmütze zu sehen mit einem Gamsbart obendrauf als Assoziation zur Bergwelt. Als Bergspitze dient ein rosa Stoffbällchen. Die Form eines Puppenbeinchens inspirierte Weidenmüller zu einer großformatigen Textilarbeit, die nur so aussieht, als handele es sich um ein Quilt. Das Ornament taucht immer wieder auf – die Künstlerin spielt mit der Ursprungsform, ohne von ihr abzuweichen.

Neuland im wahrsten Sinne des Wortes hat sich in einer runden Schale gebildet: Weidenmüller hat dort vor über einer Wochen Rasen eingesät, der schon sehr gut angewachsen ist. Sie hat auch eine Maschine entwickelt, die zeigt, wie man garantiert nicht voran kommt: Zwei Fußabdrücke aus Gips zeigen in zwei verschiedene Richtungen und sind mit einem Rad verbunden. Aus einem aufgeschnittenen Herrenschuh schuf sie ein „Scheibe Neuland“, die beim Betrachter die unterschiedlichsten Assoziationen auslösen kann.

Christoph Rehlinghaus, der in Wevelinghoven aufwuchs, seine Wurzeln in Neuss hat und in Strümp wohnt, zeigt sich besonders experimentierfreudig. Ein Beispiel dafür sind seine Blaudrucke, die zum Teil wie Aquarelle wirken, wo jedoch kein Pinsel und keine Farbe im Spiel waren, sondern ein photochemischer Prozess. Chemikalien, auf Papier aufgetragen und der Sonne ausgesetzt, erledigen selbstständig die Arbeit, die sonst ein Maler übernimmt.