Nach Wasserschaden in Grevenbroich : Kita-Kinder ziehen ins Schützenhaus

Neuenhausen Die Stadtverwaltung hat eine Lösung für die Kinder der Kita „Sternschnuppe“ gefunden: Am Mittwoch und Donnerstag wird eine Not-Betreuung im Familienzentrum in der Südstadt angeboten.

Am Freitag unternehmen die Kita-Kinder einen Ausflug, in der kommenden Woche sollen sie dann vorübergehend im Schützenhaus an der Bruchstraße in Neuenhausen untergebracht werden, bevor dann die dreiwöchigen Ferien beginnen. „Rechtzeitig zum Schützenfest, das am zweiten August-Wochenende gefeiert wird, werden wir das Gebäude wieder räumen“, sagt Janus. Dann soll voraussichtlich eine Betreuung in den Räumen der Grundschule sichergestellt werden. Janus hofft darauf, dass die erforderlichen Sanierungsarbeiten bis zum Ende der Ferien abgeschlossen sind.