Bildung in Grevenbroich : Mosaik-Schüler laufen für ihre Busse

Bildung in Grevenbroich

Um den älteren der beiden Schulbusse weiter nutzen zu können, also die Reparaturen bezahlen zu können, wurde jetzt erstmals an der Mosaik-Schule ein Sponsorenlauf gestartet. Foto: Dieter Staniek

Die Unterhaltung der Schulbusse ist so teuer, dass der Förderverein kaum Geld mehr für andere Projekte übrig hat. Jetzt haben sich die Schüler erfolgreich auf den Weg gemacht, um Bares für die beiden Fahrzeuge zu sammeln.

Anderswo wird der Startschuss mit einem schnöden Knall ausgelöst. An der Mosaikschule in Hemmerden hingegen regnete es Konfetti. Im Geflitter der bunten Papierchen wurde so der erste Sponsorenlauf eröffnet.