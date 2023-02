Ein Jahr Krieg in der Ukraine „Wieder irgendwo zu Hause fühlen“

Heute jährt sich die russische Invasion auf die Gesamtukraine. In den vergangenen zwölf Monaten mussten Millionen von Menschen ihre Heimat dort verlassen. Mehr als eine Million der Geflüchteten sind mittlerweile in Deutschland. Auch in Grevenbroich fanden viele eine Unterkunft. So wie Ksenya Bychko, die zurzeit mit ihren beiden Töchtern Bogdana und Valeria noch im „Best Western Plaza“-Hotel am Montanushof lebt. Am 1. März werden die drei in eine eigene Wohnung in Jüchen ziehen – und endlich wieder ein halbwegs geregeltes Privatleben haben.