Ehepaar aus der Südstadt in Grevenbroich feiert Goldhochzeit Aus dem Heimaturlaub in Sizilien wurden 50 gemeinsame Ehejahre

„Geheiratet haben wir beide in einer Kirche in der Nähe von Lüttich“, erzählt die Jubilarin. Leonardo hatte Arbeit im Erftwerk gefunden. Ein Jahr lang wohnte das Paar in Gustorf, ehe es eine Wohnung in der Südstadt beziehen konnte. Seitdem lebte die Familie Li Vecchi in der „Erftwerksiedlung“, in einer Wohnung, die später der Bauverein übernahm. Hier wuchsen auch die drei Söhne auf, die heute in der Nähe leben und ihre Eltern regelmäßig besuchen. Während Leonardo Li Vecchi 40 Jahre beim Erftwerk in der Kohleproduktion arbeitete, kümmerte sich seine Frau um die Kinder. Schöne Zeiten verbrachten beide im Italienischen Zentrum, wo gemeinsam Pasta zubereitet, Pizza gebacken und viel gefeiert wurde. Über Kurse der Caritas lernte Giuseppa das Schneidern, wovon die Familie profitierte, denn Kostüme und Mäntel fertigte sie selbst. Gleiches gilt für das Haareschneiden. Die meiste Zeit hat sie das bei ihrem Ehemann übernommen.