Kino in Grevenbroich nach dem Lockdown : Welche Filme das „Grefi“ ab Donnerstag zeigt

„Ich freue mich einfach darauf, endlich wieder Filme auf der großen Leinwand zeigen zu können“, sagt Kino-Betreiber Jochen Kuhnert. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Mit Maske und Abstand gibt es ab Donnerstag wieder Filme auf Großleinwand zu sehen. Welche Regeln es für einen Besuch im Kino gibt und auf welches Programm sich die Grevenbroicher freuen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit November ist die Leinwand im „Grefi“ im Montanushof weiß geblieben. Acht Monate sind das jetzt. Kein Popcorn wurde in dieser Zeit mehr über die Theke gereicht, keine Cola mehr in große Becher gefüllt, keine Tickets mehr verkauft für einen kurzen Ausflug in eine andere Welt. Diesen Donnerstag, 1. Juli, ist die Zeit der Stille im Saal vorbei. Das Kino kehrt aus dem Lockdown zurück, Gäste können wieder Platz nehmen.

„Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Das Programm steht schon, die letzten Filme werden noch eingespielt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Betreiber Jochen Kuhnert. Um das Infektionsrisiko auch nach dem Neustart so gering wie möglich zu halten, werden dabei für den Kinobesuch noch einige Regeln gelten. Ein Negativtest oder ein Nachweis über eine Genesung oder den Impfschutz werden zwar nicht nötig sein. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Kino ist allerdings weiterhin vorgeschrieben. Einzige Ausnahme: Auf dem Sitzplatz darf die Maske vorübergehend zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden. Konnte Kuhnert seine Lager denn überhaupt rechtzeitig mit genügend Popcorn, Nachos und Softdrinks füllen? „Wir haben zum Glück wieder alles vorrätig. Da wird es voraussichtlich keine Probleme geben“, sagt der Betreiber.

Um so viele Überlappungen wie möglich bei den Vorstellungszeiten zu vermeiden, habe er die Filmzeiten etwas entzerrt. Das solle verhindern, dass es im Eingangsbereich des Kinos zwischenzeitlich zu voll werden könnte. Kennzeichnungen auf dem Boden sowie ein neues Monitorsystem sollen außerdem an die Abstandsregeln erinnern. Die Kontaktdaten der Besucher werden zur Rückverfolgung gesammelt. Damit es an der Kasse so schnell wie möglich geht, bittet Jochen Kuhnert darum, dass so viele Gäste wie möglich ihre Karten schon vorab im Internet auf der Seite des Kinos kaufen. „Um dafür einen Anreiz zu schaffen, werden die Tickets online auch ein bisschen günstiger sein als vor Ort“, sagt er. Ein System erstelle dann automatisch eine Sitzordnung nach dem Schachbrettmuster, sodass genügend Platz zwischen den Besuchern oder Besuchergruppen bleibe.

Auf welche Filme können sich die Gäste denn überhaupt freuen? „Wir haben unseren Schwerpunkt wieder auf ein Familienprogramm gelegt. Gerade im Hinblick auf die Sommerferien werden wir also viele Kinderfilme zeigen“, sagt der Betreiber. Dazu zählen zum Beispiel „Peter Hase 2“, „Yakari – Der Kinofilm“, der Pferdefilm „Mein Freund Poly“ oder die Komödie „Catweazle“ mit Otto Waalkes, in der auch der 13-jährige Julius Weckauf aus Jüchen („Der Junge muss an die frische Luft“) zu sehen sein wird. Aber auch Filme für Erwachsene – darunter der Horrorfilm „A Quiet Place 2“ oder der Science-Fiction-Actionfilm „Godzilla vs. Kong“ – sind dabei. Genauso wie der Action-Thriller „Nobody“.

Jochen Kuhnert hofft, dass er die Grevenbroicher mit diesem Programm wieder für einen Besuch im Kino begeistern kann. „Wir rechnen zwar nicht damit, dass wir am Anfang direkt überrannt werden. Es gibt ja schließlich auch noch die Fußball-EM sowie viele weitere Sachen, die die Leute nun wieder aufholen wollen. Aber für uns ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wir so erst einmal wieder in den Tritt kommen können. Ich freue mich einfach darauf, endlich wieder Filme auf der großen Leinwand zeigen zu können“, sagt der Kino-Betreiber.

(mcv)