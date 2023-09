Kolumne Natur-Entdecker Gottesanbeterin in Grevenbroich entdeckt

Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei. Noch immer flattern bunte Schmetterlinge über Wiesen und sogar in manchen naturnahen Gärten. Und ständig ist das Zirpen der Laubheuschrecken und Grashüpfer zu hören – der typische Sound des Spätsommers. Doch wer genau hinschaut und -sieht merkt, wie sich in den letzten Jahren immer größere Veränderungen in der Grevenbroicher Natur vollziehen. Seit der Jahrtausendwende haben sich einige wärmeliebende Tierarten im Stadtgebiet angesiedelt, für deren Beobachtung ich in meiner Jugend noch weit fahren musste. Wir erleben den Klimawandel direkt vor unserer Haustür.