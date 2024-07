Sportangebot in Grevenbroich Der Golfclub Erftaue lädt zum großen Erlebnistag

Kurz vor der Stadtgrenze zu Bedburg befindet sich ein Natur-Idyll: der weitläufige Platz des Golfclubs Erftaue. Dem Verein ist es wichtig, auch Neulingen den Einstieg in den Golfsport so einfach wie möglich zu machen. So hat es Tradition, dass die Sportler jährlich zu einem Golf-Erlebnistag einladen. Nun steht der nächste Termin fest: Am Sonntag, 28. Juli, sollen Anfänger und Golf-Interessierte die Möglichkeit haben, unverbindlich einen Ball auf der Übungsanlage abzuschlagen. Das Angebot ist kostenfrei. Alles, was Interessenten mitbringen müssen, ist lockere Sportbekleidung.