Golfclub Erftaue in Grevenbroich Top-Golfer treten zum Wettkampf in der Erftaue an

Sportliche Großveranstaltung beim Golfclub Erftaue: Am Wochenende ist auf dem Gelände am Stadtrand das Finale der besten Amateurspieler (über 50 Jahre) ausgetragen worden. Dabei trafen sechs Damen- und Herrenmannschaften aufeinander. Sie waren voll des Lobes – wegen der Organisation des Turniers und der Lage des Golfclubs. „Wir wurden vom Golfverband angefragt und haben das Austragen des Turniers gerne übernommen, da wir es als Chance sehen, uns nach außen zu präsentieren“, sagt Club-Spielleiter Peter Hages. Zwölf Mitglieder des Clubs hatten sich in den vergangenen Wochen mit der Vorbereitung des Turniers beschäftigt.