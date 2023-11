Goldschmiede in Grevenbroich Die Einbrecher kamen mit der Axt

Es ist ein Freitagmorgen, der 27. Oktober, als Bewohner der Grevenbroicher Fußgängerzone aus dem Schlaf gerissen werden: Um genau 3.34 Uhr versuchen zwei Unbekannte, mit brachialer Gewalt in das Goldschmiede-Geschäft von Angelica Siegers an der Breite Straße einzudringen. Mit einer großen Axt schlägt einer der Täter mehrmals in die Glastür. Splitter fliegen umher, Glas reißt ein, mit dem ersten Schlag springt die Alarmanlage an.