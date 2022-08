Goldhochzeit in Grevenbroich : Aus Nachbarn in Gustorf wurden glückliche Eheleute

Gustorf Margret und Peter Zumbroich kannten sich gefühlt „schon immer“. Als Margret (geborene Barrawasser) 1969 Hofdame war, kamen sie und Peter sich näher. Diesen Mittwoch vor 50 Jahren sagten sie auf dem Gustorfer Standesamt Ja zueinander.

Margret (69) wuchs mit fünf Schwestern und einem Bruder in Gustorf auf. „Nach der Schule habe ich eine Lehre beim Friseur Schopen in Neuenhausen gemacht und da gerne gearbeitet“, erzählt die Jubilarin. Ihr Ehemann Peter (71) ging schon mit 14 zu Rheinbraun, wo er Schlosserarbeiten verrichtete. Beide kannten sich „vom Ansehen“ und wohnten an der Mittel- und Christian-Kropp-Straße – also nah beieinander. Es funkte, als 1969 Peter und Gerti Meuter Schützenkönigspaar waren und Margret zu den Hofdamen gehörte. Peter ging damals in den Reihen der Grenadiere mit und wechselte nach der Hochzeit in den zehnten Jägerzug, den Zug seines Schwiegervaters.