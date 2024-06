Goldhochzeit in Grevenbroich Ehejubilare lernten sich auf Betriebsfeier der Walzwerker kennen und lieben

Über ihre Tochter, die in Grevenbroich Arbeit fand, zog es die Beseners häufiger in die Schlossstadt. Als in Neuenhausen ein Haus zum Verkauf stand, zu dem zwei Wohnungen und ein Garten gehörten, stand der Plan, im Ruhestand dorthin zu ziehen. Tochter, Schwiegersohn und Enkel wohnen in der oberen Etage, die Jubilare im Erdgeschoss.