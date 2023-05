Goldhochzeit in Grevenbroich Beim Schützenfest in Gierath forderte er sie zum Tanz auf

Beim Gierather Schützenfest kam es in einer Gaststätte zur ersten Begegnung der beiden. Wie Horst hatte auch Rosi ihre Eltern begleitet – die Familien begegneten sich in der Gasstätte Wassenberg an der Bedburdycker Straße. Dort im Saal wagte Horst zu fortgeschrittener Stunde schließlich den ersten Schritt und forderte das Wevelinghovener Mädchen zum Tanz auf. So entstand die Verbindung, die bis heute hält. „Wir haben uns verlobt und drei Jahre bis zur Hochzeit gewartet“, erzählt die Jubilarin. Horst kam regelmäßig mit dem Fahrrad oder zu Fuß nach Wevelinghoven, um dort seine Verlobte zu treffen. Am 4. Mai 1973 gaben sie sich auf dem Standesamt in Wevelinghoven und einen Tag später in der evangelischen Kirche das Ja-Wort.