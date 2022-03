Goldhochzeit in Noithausen : Beim Federballspiel die Liebe fürs Leben gefunden

Noithausen Monika und Willi Interwies haben heute einen Grund zum Feiern: Die beiden Noithausener gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort vor dem Grevenbroicher Standesbeamten und feiern nun das Fest der Goldenen Hochzeit. Wie sie sich kennengelernt haben.

Willi Interwies (74) wurde im bayrischen Rengersbrunn geboren. 1952 kam er mit seinen Eltern nach Elsen, besuchte dort die Volksschule und machte im Anschluss eine Lehre zum Maschinenschlosser bei Buckau-Wolf in Grevenbroich. Später wechselte er zu Bayer Dormagen , wo er bis zum Ruhestand blieb. Monika Interwies (71) erblickte in Westerstede bei Oldenburg das Licht der Welt und kam 1955 mit ihren Eltern nach Grevenbroich. Dort arbeitete sie später bei der Kreisverwaltung.

Kennengelernt haben sich die beiden in Noithausen. Als Monika mit einer Freundin Federball auf der Straße spielte, kam Willi zufällig vorbei – und verliebte sich schlagartig in die junge Frau mit den braunen Locken. Fünf Jahre darauf standen beide vor dem Traualtar. Das Paar zog nach Noithausen, wo Tochter Tanja geboren wurde. Sie lebt heute mit ihrem Mann Lars und den Töchtern Larissa und Lena in Grevenbroich. 1981 kam Sohn Torsten (41) zur Welt, der in Noithausen lebt.