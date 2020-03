Goldhochzeit in Grevenbroich : Aus einem Kino-Besuch werden 50 Ehejahre

Das Ehepaar Ritz feiert seine Goldhochzeit. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Gustorf Ein Jubiläum steht heute für Franz und Else Ritz an. Am 31. März vor 50 Jahren gaben sich die beiden auf dem Standesamt in Gustorf und im „Erftdom“ das Ja-Wort fürs Leben.

Franz Ritz wuchs in Jüchen mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Schon mit 14 Jahren begann er in einer Spinnerei in Hochneukirch zu arbeiten. Von da wechselte er zur Spinnerei Weber in Jüchen und 1976 schließlich zur RWE, wo er bis zur Rente blieb. Else (geborene Wieland) wuchs mit neun Geschwistern auf, ging in Gindorf zur Schule und arbeitete im Anschluss in der Bäckerei Schleip in Gindorf.

Zur ersten Begegnung zwischen den beiden kam es 1966 im Kino Spenrath – damals ein beliebter Treffpunkt der Jugend. An den Film kann sich der Jubilar nicht mehr erinnern. Doch die Begegnung mit Else war so nachhaltig, dass sich das junge Paar zwei Jahre später verlobte und 1970 vor den Traualtar trat.

Zunächst zog das junge Paar in eine Wohnung des Arbeitgebers in Hochneukirch und von dort nach Jüchen. 1976 stand der Umzug nach Neuenhausen an. Im gleichen Jahr wurde Sohn Holger geboren, 1983 Tochter Ramona. 1993 kaufte das Ehepaar ein Eigenheim in Gustorf, wo es sich noch heute sehr wohl fühlt. Der Sohn wohnt mit seiner Frau und dem Enkel der beiden in Gindorf, die Tochter mit ihrem Ehemann in Mönchengladbach. In seiner Freizeit fährt der Jubilar seit Beginn der Rente gerne Fahrrad. Nach Reuschenberg, zum Mönchengladbacher Flughafen und bis nach Bergheim führen ihn seine Touren. Else hat gerne genäht, gestrickt und gestickt. Mit den „Kallebützern“ geht sie in „Alt Gustorf“ kegeln.