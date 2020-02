Digitalisierung in Grevenbroich : FDP kritisiert die Online-Variante des Goldenen Buches

Digitalisierung in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt hat das Goldenen Buch digitalisiert und im Internet veröffentlicht. So kann es sich jeder Bürger von überall ansehen. Doch es kommt Kritik von der FDP.

Die Digitalisierung des Goldenen Buchs der Stadt, in dem sich prominente Gäste und Persönlichkeiten aus Grevenbroich eintragen, hatte die FDP-Fraktion beantragt. Nun ist das Buch auf der Stadt-Homepage zu sehen. Doch mit dem Resultat ist FDP-Fraktionsvorsitzender Markus Schumacher absolut unzufrieden. „Das Ergebnis ist ernüchternd“, erklärt der Kommunalpolitiker. 697 Tage nach dem Beschlussfassung des Rates teilt der Bürgermsiter den Fraktionen mit, dass das 122-seitige Dokument auf der Homepage hochgeladen ist. Wenn der Bürgermeister sich so viel Zeit lässt, hätte ich erwartet, dass da etwas Besonderes herauskommt. Doch es ist nur ein eingescanntes Dokument.“ Schumacher kritisiert nicht nur, dass nach so langer Zeit lediglich der aktuell genutzte, vierte Band veröffentlicht. Der Band umfasst den Zeitraum von 2007 bis zum Neujahrsempfang 2020.