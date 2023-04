Goldene Hochzeit in Grevenbroich Aus dem gemeinsamen Tanz wurden 50 Ehejahre

Die Jubilarin wurde in Neustrelitz geboren und wuchs in Wassenberg auf. Zunächst arbeitete sie im Haushalt, später machte sie bei den Glanzstoffwerken in Oberbruch eine Lehre als Conerin und landete dort schließlich im Lohnbüro des Unternehmens. Beim Maiball im Pfarrsaal in Leverkusen traf sie ihren späteren Ehemann Peter, der sie zum Tanzen aufforderte, „er war der einzige der den Walzer links rum konnte“, erinnert sich die 79-Jährige lachend. „Zum ersten Date kam er zu spät, weil er von der Kripo zu einem Sterbefall gerufen wurde“, erzählt Inka weiter. „Der Hochzeitstermin am Gründonnerstag beim Standesamt wäre fast geplatzt“, erinnern sich beide lachend. Denn Inka saß im Dauerregen im Taxi fest. Doch dem Bräutigam, der über seine Arbeit und seine ehrenamtlichen ‚Pöstchen‘ viele Menschen kannte, gelang es, den Termin nach hinten zu verlegen.