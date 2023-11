Cilli und Karl-Heinz Sommer feiern Gnadenhochzeit Ein Tanz in der Spinnerei war der Auftakt zu 70 Ehejahren

Cilli Sommer ist ein echtes Allrather Mädchen. Sie wuchs mit vier Geschwistern im Dorf auf, wo sie die Volksschule besuchte und zunächst bei ihrer Schwester arbeitete, die Schneiderin war. Später war sie für die Spinnerei Pferdemenges in Rheydt tätig, in der sie ihren späteren Ehemann kennenlernte. Karl-Heinz Sommer wurde in Oberschlesien geboren, flüchtete mit 16 Jahren in den Westen und kam bei seiner Tante in Rheydt unter, wo er Arbeit fand.