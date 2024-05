Schnelles Internet in Grevenbroich Westconnect meldet Ausbau in Frimmersdorf und Gustorf

Der Anbieter Westconnect treibt den Glasfaser-Ausbau in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich weiter voran. Wie das Unternehmen mitteilte, werden seit wenigen Tagen im Stadtteil Frimmersdorf die ersten Glasfaserleitungen verlegt. Dort sollen Anwohner und Gewerbetreibende künftig die Möglichkeit haben, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde im Internet zu surfen. Im nächsten Schritt will das zum Eon-Konzern gehörende Unternehmen Gebäude in Gustorf und Gindorf ans Glasfaser-Netz anschließen. Vor einigen Wochen hatte Westconnect bereits den Ausbaustart in der Stadtmitte verkündet.