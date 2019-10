Gitarrenwochen in Grevenbroich : Gipsy Swing vom Feinsten in der Villa Erckens

Grevenbroich Joscho Stephan und Richard Smith kennen sich seit dem Jahr 2002, als der deutsche Gitarrist eine Konzertreise nach Nashville unternahm. Ihr virtuoses Zusammenspiel hat auch zu etlichen gemeinsamen Kompositionen geführt.

Joscho Stephan, die deutsche Nummer eins als Gipsy-Swing-Gitarrist, ist bei den Grevenbroicher Gitarrenwochen Stammgast: Das erzählte Kulturchef Stefan Pelzer-Florack in seiner kurzen Begrüßung des Publikums beim vollkommen ausverkauften Abend in der Villa Erckens. Der Mönchengladbacher Joscho Stephan (40) hatte hochkarätige Kollegen mitgebracht. Richard Smith (47), herausragender britischer Fingerstyle-Gitarrist in der Tradition amerikanischer Countrygitarristen, und Volker Kamp (41), vielseitiger Instrumentalist und Theatermusiker, sorgten im Trio mit seinem Kontrabass für einen grandiosen Abend.

Joscho Stephan und Richard Smith kennen sich seit dem Jahr 2002, als der deutsche Gitarrist eine Konzertreise nach Nashville unternahm. Ihr virtuoses Zusammenspiel hat auch zu etlichen gemeinsamen Kompositionen geführt. Das Lied „Here, there and everywhere“ hat „vielleicht die schönste Melodie, die wir beide im vergangenen Jahr geschrieben haben“, meinte Joscho Stephan. Wie wahr! Virtuose Improvisationen machen den Charleston „I wonder, where my Baby is Tonight“, dem Josephine Baker bereits 1926 Glanz verlieh, auch zum Highlight in der Villa Erckens.