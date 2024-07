Musik-Reihe geht im Herst in ihre 16. Runde Bekannte Musiker spielen im Niederrhein-Museum

Mit Christina Lux beginnt der Konzertreigen am Freitag, 27. September, um 20 Uhr. Seit 25 Jahren setzt die Musikerin groovige Fingerpickings zu ihrem tief berührenden Gesang ein. Ihre Texte sind lyrische Bilder und Botschaften mit feinem Humor und Tiefe. Am Freitag, 11. Oktober, gastiert dann einer der bekanntesten kanadischen Gitarrenspieler in der Villa Erckens: Don Ross. Der Termin wird als Double Feature gemeinsam mit der deutschen Virtuosin Jule Malische durchgeführt. „Beide sind mehrfach ausgezeichnete Ausnahmekünstler. Sie werden sowohl solistisch als auch als Duo dieses absolute Highlight gestalten“, sagt Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack.