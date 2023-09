Musik-Reihe geht im Herbst in ihre 15. Runde Gitarristin Christina Zurhausen eröffnet die Grevenbroicher Gitarrenwochen

Joscho Stephan, der internationale König des Gypsy-Swings, ist am Dienstag, 7. November, 20 Uhr, in der Stadtpark-Villa zu Gast. Sein Trio mit Sven Jungbeck an der Rhythmus-Gitarre und Volker Kamp am Kontrabass ist permanent weltweit unterwegs, spielt auf großen Gitarren-Festivals und wird stets frenetisch gefeiert. Karten gibt’s für 20 Euro.