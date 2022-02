Neubaugebiet am Gierather Weg in Grevenbroich : Stadt will in Präsenz über neues Baugebiet informieren

Stadt will in Präsenz über neues Baugebiet informieren

Neubaugebiet am Gierather Weg in Grevenbroich

Orken Noch hat sich in Sachen XXL-Baugebiet am Rande von Orken nicht viel getan. Aber das könnte sich bald ändern: Die Stadtentwicklungsgesellschaft bereitet Ankaufverhandlungen vor. Wann die Stadt Bürger informieren möchte.

Wie geht es weiter mit dem geplanten Baugebiet am Gierather Weg in Orken? Das fragen sich viele Anwohner. Sie möchten wissen, was „vor ihrer Haustür“ entsteht – und wann es losgeht. Denn das Baugebiet könnte 1500 neue Wohneinheiten umfassen, in der Vergangenheit war die Rede von einem „neuen Stadtteil“. Ursprünglich war für den Herbst 2021 eine Info-Veranstaltung für Bürger vorgesehen, doch bislang hat es keinen Termin gegeben. Bis es so weit ist, wird es noch dauern. „Wir werden informieren, allerdings steht wegen der Pandemie noch kein Termin fest. Wenn sich die Lage entspannt hat, würden wir gern eine Präsenzveranstaltung machen“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen.